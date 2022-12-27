Пенсионерки пытались поджечь военкомат в Подольске

Telegram-канал Baza сообщает, что в подмосковном Подольске две пенсионерки попытались поджечь здание местного военкомата. Как утверждают авторы, серьезного ущерба они не нанесли. В публикации говорится, что одной из подозреваемых женщин 70 лет, другой — 76 лет. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

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По данным Baza, двух женщин задержали на проспекте Ленина в Подольске, у здания военного комиссариата. Авторы утверждают, что в военкомате успело сгореть окно, однако дальше огонь не распространился. Причины произошедшего не уточняются.

Ранее Игринский районный суд в Удмуртии приговорил 48-летнего учителя из Подмосковья Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за поджоги военкоматов. Кроме того, ему полагается выплатить штраф в размере 2,66 млн рублей. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений).