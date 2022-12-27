Крупный пожар произошел в Екатеринбурге

Ангар с деревянной продукцией загорелся на площади 300 кв. м на территории торгового комплекса на 17-м км Полевского тракта в Екатеринбурге. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале регионального главка МЧС.
"В 19:02 (17:02 мск - прим. ТАСС) в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории торгового комплекса, расположенного на 17-м км Полевского тракта в городе Екатеринбурге. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что на площади 300 кв. м горит ангар с деревянной продукцией внутри", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало. Сейчас основные усилия пожарных сосредоточены на недопущении распространения огня на соседние строения, в тушении задействованы 13 единиц техники и 46 человек личного состава.