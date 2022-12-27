Крупный пожар произошел в Екатеринбурге

"В 19:02 (17:02 мск - прим. ТАСС) в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории торгового комплекса, расположенного на 17-м км Полевского тракта в городе Екатеринбурге. Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что на площади 300 кв. м горит ангар с деревянной продукцией внутри", - говорится в сообщении.