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49 минут назад

Число пострадавших при падении самолета в Ейске увеличилось до 48

Lenta.ru

Число пострадавших в результате падения самолета в жилом массиве Ейска, которое произошло в октябре, увеличилось до 48. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Число пострадавших при падении самолета в Ейске увеличилось
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего в результате трагедии пострадали 48 человек, погибли 15 человек, в том числе 3 детей, 33 получили ущерб здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что среди пострадавших семь детей. Предварительное следствие по делу ведет военный отдел Следственного комитета России по Краснодарскому гарнизону, добавили в прокуратуре.

Крушение самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края произошло 17 октября. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться. Погибли 15 человек, еще 42 пострадали.

Позднее стало известно, что причиной падения самолета стало попадание в его двигатели двух птиц, чьи останки были найдены при осмотре обломков.

Происшествия,Следственный комитет,
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