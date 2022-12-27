В Москве безбилетный пассажир сломал руку контролеру

Безбилетный пассажир попытался сбежать и сломал руку контролеру в Москве. Об этом сообщает "Дептранс Москвы".

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"В районе Чертаново Южное контролер выявила безбилетного пассажира. Сотрудница "Организатора перевозок" попросила показать паспорт, чтобы выписать постановление. Пассажир попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нападавший задержан, на него заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.