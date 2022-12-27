В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
11 минут назад

В Москве безбилетный пассажир сломал руку контролеру

Газета.Ruиещё 3

Безбилетный пассажир попытался сбежать и сломал руку контролеру в Москве. Об этом сообщает "Дептранс Москвы".

В Москве безбилетный пассажир сломал руку контролеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В районе Чертаново Южное контролер выявила безбилетного пассажира. Сотрудница "Организатора перевозок" попросила показать паспорт, чтобы выписать постановление. Пассажир попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нападавший задержан, на него заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в суд направили уголовное дело о мошенничестве бывших сотрудников ГИБДД, которые, будучи преподавателями, не посещали занятия в юридическом институте.

Происшествия,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители