В Москве безбилетный пассажир сломал руку контролеру

Безбилетный пассажир попытался сбежать и сломал руку контролеру в Москве. Об этом сообщает "Дептранс Москвы".
"В районе Чертаново Южное контролер выявила безбилетного пассажира. Сотрудница "Организатора перевозок" попросила показать паспорт, чтобы выписать постановление. Пассажир попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что нападавший задержан, на него заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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