Задушившей своих детей женщине на Урале грозит до 20 лет

Женщине, которую подозревают в убийстве троих детей в Екатеринбурге, предъявили обвинение. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает РЕН ТВ.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области было принято решение предъявить обвинение 37-летней матери, которую подозревают в убийстве несовершеннолетних детей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, в период с 25 по 26 декабря 2022 года женщина убила своих сыновей 15 и 10 лет и пятимесячную дочь в квартире, в которой они проживали.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что отец женщины, задушившей троих детей в Екатеринбурге, просил семью обратиться к психиатру.