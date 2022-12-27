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17 минут назад

Матери, задушившей своих детей в Екатеринбурге, грозит до 20 лет лишения свободы

Газета.Ru

Женщине, которую подозревают в убийстве троих детей в Екатеринбурге, предъявили обвинение. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает РЕН ТВ.

Задушившей своих детей женщине на Урале грозит до 20 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области было принято решение предъявить обвинение 37-летней матери, которую подозревают в убийстве несовершеннолетних детей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с 25 по 26 декабря 2022 года женщина убила своих сыновей 15 и 10 лет и пятимесячную дочь в квартире, в которой они проживали.

Россиянка убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что отец женщины, задушившей троих детей в Екатеринбурге, просил семью обратиться к психиатру.

Происшествия,Следственный комитет,
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