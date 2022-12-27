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1 час назад

Рауфа и Рауля Арашуковых приговорили к пожизненному лишению свободы за организацию убийств

ТАСС

Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.

"Суд постановил приговорить Арашукова Рауфа и Арашукова Рауля к пожизненному лишению свободы", - зачитала решение судья Елена Гученкова.

Бывшего сенатора Арашукова и его отца присяжные признали виновными в убийствах

Ранее присяжные признали Арашуковых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества с использованием своего должностного положения и ряде других преступлений, в том числе хищении газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Представитель прокуратуры Мария Семененко требовала назначить обоим пожизненное лишение свободы.

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