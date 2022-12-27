Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.