Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.
"Суд постановил приговорить Арашукова Рауфа и Арашукова Рауля к пожизненному лишению свободы", - зачитала решение судья Елена Гученкова.
Ранее присяжные признали Арашуковых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества с использованием своего должностного положения и ряде других преступлений, в том числе хищении газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Представитель прокуратуры Мария Семененко требовала назначить обоим пожизненное лишение свободы.