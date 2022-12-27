Спортсмен до смерти забил водителя в Калининграде

В Калининграде спортсмена приговорили к шести годам лишения свободы после дорожного конфликта, который закончился убийством. Об этом сообщает областной суд.

В конце сентября 2019 года около одного из домов по улице Маточкина двое мужчин пытались запустить автомобиль, который загораживал проезд. К ним подъехал другой мужчина, который вышел из машины и стал высказывать недовольство. Конфликт перешел в драку.

Оказалось, что один из калининградцев, которые пытались запустить машину, обладает навыками тайского бокса. Спортсмен нанес недовольному водителю два удара кулаком в область головы, после чего применил спецприем – удар ногой с разворота в область головы. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт, после чего скончался в больнице от черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга с кровоизлияниями.

«В судебном заседании подсудимый признал себя виновным частично, указал, что не имел умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, полагал, что его действия подлежат квалификации по ч.1 ст. 109 УК РФ. Действия подсудимого М. судом квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.

Спортсмена приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима и постановили выплатить 2 млн рублей в пользу двух потерпевших. Суд учел, что мужчина

имеет на иждивении ребенка 2016 года рождения и хронические заболевания, а также просил вызвать «скорую», пытался оказать помощь потерпевшему и частично компенсировать вред его родственникам.