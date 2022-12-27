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53 минуты назад

Леопард пробрался в город, ранил 15 человек и попал на видео

Lenta.ru

В Индии леопард пробрался в город Джорхат, штат Ассам, нападал на людей и устроил погром. Об этом сообщает Times Now.

Дикая кошка бросалась на людей и автомобили. На видео, опубликованном Prudent Media Goa, попал момент, когда леопард перепрыгнул забор одного из домов и напал на движущийся по дороге микроавтобус. Хищнику удалось сломать зеркало заднего вида автомобиля.

По данным местных властей, не менее 15 горожан были ранены леопардом, включая трех сотрудников Департамента лесного хозяйства, которые пытались поймать его. The Times of India пишет, что среди пострадавших есть дети.

В данный момент сотрудникам департамента удалось изловить леопарда. Для этого пришлось использовать ружье, стреляющие дротиками со снотворным. Жизням жертв ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в индийском штата Ассам дикие слоны затоптали местного жителя. Мужчина устроил пикник на природе с друзьями, а через некоторое время на них напали животные.

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