Россиянка до смерти забила соседа за удар по кошке

В Челябинске осудили местную жительницу, которая до смерти избила своего соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает портал Доступ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Инцидент произошел в апреле 2020 года. По данным источника, россиянка распивала алкоголь в компании своего знакомого. В ходе застолья на кухню зашел сосед женщины, с которым у нее завязался конфликт из-за того, что он ударил ее кошку.

Во время выяснения отношений россиянка и ее приятель набросились на мужчину и жестоко избили его руками и ногами по голове. В результате пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя четыре месяца мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил россиянку к 5 годам и 10 месяцам колонии. В отношении мужчины расследование было прекращено в связи с его смертью.