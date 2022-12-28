РИА Новости: глава поселка в Хабаровском крае умер во время совещания

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер на совещании. Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации Ванинского района.

Фото: nagornyaks / VK nagornyaks / VK

"Глава поселка был на совещании вчера стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался Не знаем пока", - рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что исполняющий обязанности главы поселка пока не назначен. Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Главой Ванино избран в декабре 2021 года.