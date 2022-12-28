В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
6 часов назад

РИА Новости: глава поселка в Хабаровском крае умер во время совещания

Газета.Ruиещё 8

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер на совещании. Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации Ванинского района.

РИА Новости: глава поселка в Хабаровском крае умер во время совещания
Фото: nagornyaks / VK nagornyaks / VK

"Глава поселка был на совещании вчера стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался Не знаем пока", - рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что исполняющий обязанности главы поселка пока не назначен. Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Главой Ванино избран в декабре 2021 года.

Рабочий поселок Ванино с населением более 17 тыс. человек находится на материковом побережье Татарского пролива Японского моря. Ранее в Англии курьер умер, проработав неделю без выходных в преддверии "черной пятницы".

Происшествия,Андрей Семенов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители