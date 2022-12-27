Смартфон взорвался в кармане школьницы в Москве

12-летняя школьница пострадала от взрыва смартфона в московской Некрасовке. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел на перемене после первого урока в школе №1595.
По информации канала, ребенок неудачно придавил телефон Xiaomi, который находился у нее в кармане, об перила. Физическое воздействие привело к поломке батареи смартфона — из кармана пошел дым, после чего девочка отбросила гаджет, и он вспыхнул.
Рядом оказался учитель истории, который схватил огнетушитель и оперативно потушил возгорание. Пострадавшую девочку срочно госпитализировали с ожогами первой степени.
Напомним, что на прошлой неделе аналогичный случай произошел в пермской школе № 119. Там во время урока у школьницы неожиданно взорвался телефон, что привело к возгоранию подоконника, которое удалось быстро потушить. Владелица взорвавшегося телефона получила ожог руки и упала в обморок.