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31 минуту назад

Смартфон взорвался в кармане школьницы в Москве

Никита Бородкин

12-летняя школьница пострадала от взрыва смартфона в московской Некрасовке. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел на перемене после первого урока в школе №1595.

Смартфон взорвался в кармане школьницы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, ребенок неудачно придавил телефон Xiaomi, который находился у нее в кармане, об перила. Физическое воздействие привело к поломке батареи смартфона — из кармана пошел дым, после чего девочка отбросила гаджет, и он вспыхнул.

Рядом оказался учитель истории, который схватил огнетушитель и оперативно потушил возгорание. Пострадавшую девочку срочно госпитализировали с ожогами первой степени.

Напомним, что на прошлой неделе аналогичный случай произошел в пермской школе № 119. Там во время урока у школьницы неожиданно взорвался телефон, что привело к возгоранию подоконника, которое удалось быстро потушить. Владелица взорвавшегося телефона получила ожог руки и упала в обморок.

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