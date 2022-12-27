Четыре человека задержаны в Донецке после убийства семьи в Макеевке

«В одной из квартир в г. Донецке были задержаны 4 человека. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, 3 магазина к нему, а также 2 гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу», - говорится в сообщении.