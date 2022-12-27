По дороге из Подмосковья в Москву попутчик изнасиловал девушку в такси

Девушка написала заявление в полицию на попутчика, который надругался над ней в такси по дороге из Королева в Москву, сообщает РЕН ТВ.
В ночь на 25 декабря 2022 года девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения ехала на такси из Королева в Москву. С ней в салоне также находился попутчик. Потерпевшая утверждает, что мужчина насильно склонил ее к сексуальному контакту. Уточняется, что девушка плохо помнит произошедшее, так как была пьяна.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Москве администратор отеля обвинила посетителя в изнасиловании. Как утверждает потерпевшая, в заведение заселилась компания мужчин. Женщина пригласила их к себе домой, где один из посетителей совершил в отношении нее насильственные действия.