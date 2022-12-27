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34 минуты назад

По дороге из Подмосковья в Москву попутчик изнасиловал девушку в такси

Газета.Ru

Девушка написала заявление в полицию на попутчика, который надругался над ней в такси по дороге из Королева в Москву, сообщает РЕН ТВ.

По дороге из Подмосковья в Москву попутчик изнасиловал девушку в такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на 25 декабря 2022 года девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения ехала на такси из Королева в Москву. С ней в салоне также находился попутчик. Потерпевшая утверждает, что мужчина насильно склонил ее к сексуальному контакту. Уточняется, что девушка плохо помнит произошедшее, так как была пьяна.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Москве администратор отеля обвинила посетителя в изнасиловании. Как утверждает потерпевшая, в заведение заселилась компания мужчин. Женщина пригласила их к себе домой, где один из посетителей совершил в отношении нее насильственные действия.

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