По дороге из Подмосковья в Москву попутчик изнасиловал девушку в такси

Девушка написала заявление в полицию на попутчика, который надругался над ней в такси по дороге из Королева в Москву, сообщает РЕН ТВ.

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В ночь на 25 декабря 2022 года девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения ехала на такси из Королева в Москву. С ней в салоне также находился попутчик. Потерпевшая утверждает, что мужчина насильно склонил ее к сексуальному контакту. Уточняется, что девушка плохо помнит произошедшее, так как была пьяна.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.