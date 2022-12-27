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1 час назад

Российский военный получил срок за отказ участвовать в спецоперации

Lenta.ruиещё 1

В Петропавловске-Камчатском военнослужащий Алексей Б. получил срок за отказ участвовать в спецоперации на Украине — его приговорили к году и восьми месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщает издание «Кам 24».

Российский военный получил срок за отказ участвовать в СВО
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, 6 октября мужчина, находясь в военно-следственном отделе СКР по гарнизону Петропавловск-Камчатский, нарушил устав, отказавшись выполнить приказ командира воинской части и поехать в зону СВО.

Известно, что военнослужащий уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

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23 декабря сообщалось, что в Челябинске суд дал 5 лет контрактнику за уход из части и уклонение от мобилизации.

Происшествия,СВО,Следственный комитет,
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