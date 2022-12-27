Сеть нелегальных обменных пунктов ликвидировали в Москве

Сотрудники столичной полиции вместе с ФСБ России пресекли работу нелегальных пунктов обмена валюты и задержали обвиняемого, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками организовал сеть нелегальных пунктов обмена иностранной валюты. Для этого в разных районах столицы были арендованы четыре офиса, оборудованные всей необходимой техникой. Операции по купле-продаже наличной валюты проводились без соответствующей лицензии. По предварительным подсчетам, доход от криминального бизнеса превысил 3 млн руб.», - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержанному предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе обысков в жилищах и офисах оперативники изъяли средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Полицейские устанавливают все преступные эпизоды и соучастников фигуранта.