Сеть нелегальных обменных пунктов ликвидировали в Москве

«Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками организовал сеть нелегальных пунктов обмена иностранной валюты. Для этого в разных районах столицы были арендованы четыре офиса, оборудованные всей необходимой техникой. Операции по купле-продаже наличной валюты проводились без соответствующей лицензии. По предварительным подсчетам, доход от криминального бизнеса превысил 3 млн руб.», - сказала собеседница агентства.