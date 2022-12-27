Автоподставщика по прозвищу Нервный задержали в Красноярске

Сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами спецназа Росгвардии задержали автоподставщика по прозвищу Нервный, который вместе с подельником устраивал ДТП в Красноярске, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчины подозреваются в серии мошенничеств в сфере страхования, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские выяснили, что в октябре два местных жителя (31 и 21 год) на автомобиле Opel Zafira спровоцировали аварию, резко затормозив в тот момент, когда водитель машины сзади не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате ДТП наступил страховой случай, в котором по замыслу подозреваемых оказался виноват водитель едущей сзади Toyota Vitz. Позже выяснилось, что красноярцы причастны еще к трем таким авариям. ДТП происходили на перекрестках с круговым движением — злоумышленники сталкивались с теми, кто съезжал со второй полосы. Общая сумма ущерба составила более 650 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Все машины у автоподставщиков изъяли.