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1 час назад

Автоподставщика по прозвищу Нервный задержали в Красноярске

Газета.Ru

Сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами спецназа Росгвардии задержали автоподставщика по прозвищу Нервный, который вместе с подельником устраивал ДТП в Красноярске, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчины подозреваются в серии мошенничеств в сфере страхования, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские выяснили, что в октябре два местных жителя (31 и 21 год) на автомобиле Opel Zafira спровоцировали аварию, резко затормозив в тот момент, когда водитель машины сзади не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате ДТП наступил страховой случай, в котором по замыслу подозреваемых оказался виноват водитель едущей сзади Toyota Vitz. Позже выяснилось, что красноярцы причастны еще к трем таким авариям. ДТП происходили на перекрестках с круговым движением — злоумышленники сталкивались с теми, кто съезжал со второй полосы. Общая сумма ущерба составила более 650 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Все машины у автоподставщиков изъяли.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты получили больше 50 млн рублей под видом продажи иномарок.

Происшествия,Видео,МВД России,Росгвардия,
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