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1 час назад

Электричка в Дмитрове сбила девушку в наушниках

Вести Подмосковья

Следственным отделом на транспорте СК России организованы доследственные проверки по двум фактам гибели граждан на железной дороге. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. Трагедии произошли в один день - 26 декабря 2022 года. Первый несчастный случай был зафиксирован на станции Химки, где электропоездом на путях был смертельно травмирован мужчина 1991 года рождения. Второе ЧП случилось на железнодорожной станции Дмитров, здесь электричка нанесла травмы несовместимые с жизнью девушке 2003 года рождения.

Электричка в Дмитрове сбила девушку в наушниках
Фото: Илья Тушев / Вести ПодмосковьяИлья Тушев / Вести Подмосковья

По информации следствия, в последнем случае есть данные, что девушка переходила железнодорожное полотно на запрещающий сигнал светофора и в наушниках. Сотрудники следственных органов произвели осмотры мест происшествий, подвижного состава, опросили очевидцев произошедшего. Уже назначены необходимые экспертизы, и идет работа по выяснению всех обстоятельств и причин произошедших трагических событий.

В ведомстве напомнили, что железнодорожные пути всегда были местом повышенной опасности. Здесь жизненно важно выполнять правила личной безопасности: переходить рельсы в установленных местах, на зеленый сигнал светофора, пользоваться пешеходными мостами, тоннелями и настилами, быть предельно внимательным и всегда убеждаться в отсутствии приближающегося поезда.

Происшествия,Следственный комитет,
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