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18 минут назад

Россиян задержали в Индии за проникновение в небоскреб

Елена Прошина

В индийском городе Мумбаи задержаны двое россиян, проникшие на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок видеоролика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times Now.

Россиян задержали в Индии за проникновение в небоскреб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным полиции, 33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков планировали снять видео, на котором они спускаются с внешней стороны 60-этажного жилого комплекса.

«Охранник увидел их, поймал и связался с полицией. Во время допроса оба они рассказали полиции, что поднялись по лестнице на 58-й этаж башни и собирались спуститься снаружи, и должны были записать видео своего трюка», - сообщили в полиции.

В настоящее время обвиняемые арестованы, им предъявлены обвинения по статьям УК Индии о незаконном проникновении в жилище и преступном сговоре. Прошину и Щербакову может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф. Генеральное консульство РФ уже проинформировано о задержании россиян.

Происшествия,Максим Щербаков,
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