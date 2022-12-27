Россиян задержали в Индии за проникновение в небоскреб

В индийском городе Мумбаи задержаны двое россиян, проникшие на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок видеоролика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times Now.
По данным полиции, 33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков планировали снять видео, на котором они спускаются с внешней стороны 60-этажного жилого комплекса.
«Охранник увидел их, поймал и связался с полицией. Во время допроса оба они рассказали полиции, что поднялись по лестнице на 58-й этаж башни и собирались спуститься снаружи, и должны были записать видео своего трюка», - сообщили в полиции.
В настоящее время обвиняемые арестованы, им предъявлены обвинения по статьям УК Индии о незаконном проникновении в жилище и преступном сговоре. Прошину и Щербакову может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф. Генеральное консульство РФ уже проинформировано о задержании россиян.