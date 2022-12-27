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8 минут назад

Неизвестный зарезал двух женщин в частном доме под Самарой

Газета.Ru

В Самарской области обнаружили тела двоих женщин с множественными ранениями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неизвестный зарезал двух женщин в частном доме под Самарой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянок без признаков жизни обнаружил их родственник. Мужчина приехал в поселок Волжский в дом к бабушке и тете после того, как они перестали выходить на связь. Одну женщину молодой человек обнаружил на втором этаже дома, другую — на третьем.

Прибывшие на место медики установили, что обе женщины были зарезаны. Вероятно, убийца разбил окно на втором этаже и проник в здание через него. По словам родственника убитых, злоумышленник перевернул весь дом, оставив после себя беспорядок.

Ранее стало известно, что в Омской области задержали 43-летнюю местную жительницу, которая зарезала своего 59-летнего мужа.

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