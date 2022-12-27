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16 минут назад

Собака включила фен и устроила пожар в спальне

Lenta.ru

Собака в британском городе Хокли, графство Эссекс, случайно включила фен и устроила пожар в спальне в канун Рождества. Об этом сообщает New York Post.

Собака включила фен и устроила пожар в спальне
Фото: @ECFRS@ECFRS

Хозяйка пса узнала о пожаре, когда вернулась домой вечером. Собака ждала ее перед входной дверью, а комнаты были заполнены дымом.

Пожарные, вызванные женщиной, прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Они порекомендовали вытаскивать из розетки неиспользуемые электроприборы, особенно фены и выпрямители волос.

Пожарные предположили, что пес запрыгнул на кровать и случайно включил лежавший там фен. Из-за работающего электроприбора загорелось постельное белье, после чего огонь перекинулся на матрас. Врачи и ветеринары оказали помощь женщине и собаке, которые успели надышаться дымом.

Ранее сообщалось, что в Канзас-Сити, штат Миссури, США, собака самостоятельно включила кухонную плиту, заинтересовавшись оставленной хозяевами едой, устроила пожар и попала на видео. Пожар начался через восемь минут после того, как собака включила кухонную плиту.

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