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25 минут назад

Российский подросток случайно застрелил сверстника дома

Lenta.ruиещё 5

В Дагестане 14-летний подросток случайно убил сверстника из отцовского охотничьего ружья. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

Российский подросток случайно застрелил сверстника дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, 26 декабря в Кизилюрте мальчик в своем доме достал из сейфа карабин и случайно выстрелил в 15-летнего приятеля. Потерпевший скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Будет проверены условия хранения огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом 16-летний подросток погиб от выстрела из ружья во время охоты с дядей.

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