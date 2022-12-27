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53 минуты назад

Покинувших зону СВО задержали с оружием в Подмосковье

Lenta.ruиещё 1

Восемь призванных с оружием были задержаны в подмосковном Подольске. Они самовольно покинули зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Покинувших зону СВО задержали с оружием в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, мобилизованным удалось добраться до Подмосковья, где они сдались сотрудникам полиции.

Кремль ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации

Изначально резервисты планировали добраться до дома — Калининградской области, откуда все и были призваны. Они покинули расположение части и двинулись на попутках. Их задержали в камуфляже и с оружием.

Сейчас, по сведениям Mash, сбежавшие мобилизованные находятся в военной прокуратуре.

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