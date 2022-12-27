Покинувших зону СВО задержали с оружием в Подмосковье

Восемь призванных с оружием были задержаны в подмосковном Подольске. Они самовольно покинули зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

По предварительным данным, мобилизованным удалось добраться до Подмосковья, где они сдались сотрудникам полиции.

Изначально резервисты планировали добраться до дома — Калининградской области, откуда все и были призваны. Они покинули расположение части и двинулись на попутках. Их задержали в камуфляже и с оружием.