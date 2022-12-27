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1 час назад

Вышло сроком. Журналистская госизмена, депутат с рекордной взяткой и врачи-убийцы: главные приговоры 2022 года

Lenta.ru

2022 год оказался богатым на громкие судебные процессы. Приговоры получили советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, признанный виновным в госизмене, депутат Госдумы Вадим Белоусов, получивший крупнейшую взятку в истории России, американская баскетболистка Бриттни Грайнер, обмененная на российского бизнесмена Виктора Бута, калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, убившие младенца, и многие другие. О тех, чьи судьбы в уходящем году решало российское правосудие, и о подробностях их уголовных дел — вспомнила «Лента.ру».

1/10 Январь. Бизнесмен Андрей Ковальчук. 18 лет колонии строгого режима за контрабанду кокаина. Первым громким приговором в 2022 году стал вердикт по так называемому «кокаиновому делу» — это разбирательство тянулось с 2019 года. Коллегия присяжных признала четверых подсудимых виновными в контрабанде почти 400 килограммов наркотиков стоимостью 60 миллионов евро. При этом присяжные решили, что фигуранты заслуживают снисхождения, что позволило им избежать пожизненного лишения свободы. 20 января Дорогомиловский суд Москвы приговорил бизнесмена Андрея Ковальчука к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей как организатора контрабанды кокаина. Его подельникам дали меньше: бывшему завхозу школы при российском посольстве в Аргентине Али Абянову назначили 17 лет колонии и штраф в 1,6 миллиона рублей, Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову, помогавшим с перевозкой груза, — 16 лет со штрафом в миллион рублей и 13 лет со штрафом в 900 тысяч рублей соответственно.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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2/10 Апрель. Депутат Госдумы Валерий Рашкин. Три года условно за убийство лося на незаконной охоте. 22 апреля Саратовский областной суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Ему также был назначен испытательный срок в два года. На этот же период Рашкину запрещено охотиться. Спустя месяц Госдума большинством голосов досрочно лишила его полномочий. За принятие решения проголосовали 337 человек, 58 депутатов проголосовали против, еще 14 парламентариев воздержались. Рашкин был депутатом Госдумы с 1999 года. Незаконная охота, имевшая для него столь плачевные последствия, проходила в конце октября 2021 года.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
3/10 Август. Депутат Госдумы Вадим Белоусов. 10 лет лишения свободы за крупнейшую взятку в истории России. Валерий Рашкин в уходящем году был не единственным депутатом Госдумы, оказавшимся на скамье подсудимых. 3 августа Мосгорсуд приговорил к 10 годам лишения свободы народного избранника Вадима Белоусова за крупнейшую в истории России взятку в 3,25 миллиарда рублей. Впрочем, сам Белоусов не явился на заключительный день оглашения приговора. Причем накануне и на протяжении всего судебного процесса депутат присутствовал на заседаниях и заявлял о своей невиновности. В связи с неявкой суд объявил его в розыск.
Фото: Анна Исакова / ТАСС
4/10 Август. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. 4 августа Химкинский суд Московской области признал виновной в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и приговорил ее к девяти годам лишения свободы. Также спортсменку оштрафовали на один миллион рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля после того, как в ее багаже правоохранители нашли несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. На тот момент она уже пять лет жила в России, выступая за баскетбольный клуб УГМК (Уральской горно-металлургической компании) Екатеринбурга. Летом власти США предложили обменять баскетболистку и ее соотечественника Пола Уилана, осужденного в России за госизмену к 16 годам, на российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок за торговлю оружием. В итоге 8 декабря в Абу-Даби состоялся обмен Грайнер на Бута. Обоих помиловали перед отправкой на родину.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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5/10 Август. Миллиардер Игорь Редькин. Девять месяцев ограничения свободы за убийство. 8 августа Усть-Большерецкий районный суд на Камчатке приговорил к девяти месяцам ограничения свободы российского миллиардера и бывшего депутата законодательного собрания региона Игоря Редькина за убийство местного жителя по неосторожности во время охоты на кабана. Столь мягкое наказание за убийство человека вызвало споры и протест прокуратуры. В то же время подсудимый выплатил вдове 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель супруга. Но через три месяца Камчатский краевой суд отменил приговор миллиардеру и отправил дело на пересмотр. Трагедия произошла 2 августа 2021 года. Редькин охотился без разрешения и добыл бурого медведя. У поселка Озерновский он заметил в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Позже оказалось, что одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом. Редькин рассказал, что в сумерках принял человека за медведя, который, как он слышал ранее от местных, бродил в округе. По словам Редькина, он хотел защитить людей от животного.
Фото: Кадр: ГТРК Камчатка / YouTube
6/10 Сентябрь. Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич. 9,5 и 9 лет лишения свободы за убийство младенца. 6 сентября Московский областной суд приговорил к 9,5 и 9 годам колонии калининградских медиков Елену Белую и Элину Сушкевич за убийство новорожденного — так завершился второй судебный процесс над ними. Первый суд с участием присяжных полностью оправдал врачей, однако приговор был отменен Верховным судом России из-за серьезных нарушений при рассмотрении дела. В итоге Белую и Сушкевич судили в Подмосковье, где присяжные вынесли им обвинительный вердикт.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
7/10 Сентябрь. Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов. 22 года лишения свободы за госизмену. 5 сентября Мосгорсуд вынес самое суровое наказание за госизмену, приговорив советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы. По данным ФСБ России, Сафронов с 2015-го по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. На протяжении двух лет, пока шло расследование, ФСБ неоднократно предлагала Сафронову признать вину взамен на «мягкий» срок в десять лет. Однако он категорически отказывался от сделки со следствием и продолжал настаивать на своей невиновности.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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8/10 Октябрь. Бывший гендиректор сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) Вячеслав Вишневский. Восемь лет лишения свободы за дачу взятки. 7 октября Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора сгоревшего торгового центра (ТЦ) «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам лишения свободы. За взятку в семь миллионов рублей главе регионального Госстройнадзора Вишневский реконструировал здание ТЦ без получения соответствующего разрешения. В результате нарушений при работах 25 марта 2018 года в «Зимней вишне» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.
Фото: Максим Киселев / ТАСС
9/10 Декабрь. Совладельцы компании «Сумма» братья Магомедовы. 19 и 18 лет лишения свободы за хищение из бюджета 11 миллиардов рублей. 1 декабря Мещанский суд Москвы приговорил к длительным срокам совладельцев компании «Сумма» братьев Магомедовых по делу о хищении из бюджета 11 миллиардов рублей при реализации государственных проектов в 2010-2016 годах. Зиявудин Магомедов получил 19 лет лишения свободы, а его брат Магомед — 18 лет. Миллиардеров из списка Forbes признали виновными в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве с целью хищения бюджетных средств. Эти средства были выделены государством на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, строительство железнодорожной линии Кызыл — Курагино, строительство «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге и стадиона «Калининград» к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, а также на поставку оборудования для подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС. Кроме того, суд взыскал с Магомедовых 3,6 миллиарда рублей, а также конфисковал акции транспортной группы Fesco и другие активы, причем принадлежавшие не только осужденным, но и их родственникам. Параллельно Генпрокуратура добилась взыскания с братьев 750 миллионов долларов, полученных ими коррупционным путем, — второй иск на 150 миллионов долларов в настоящее время рассматривается судом.
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
10/10 Декабрь. Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов). 8,5 года лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии. 9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего муниципального депутата Илью Яшина за дискредитацию Вооруженных сил России. Яшин попал под следствие летом после публикации на YouTube видеозаписи, в которой содержались ложные сведения о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в украинском городе Буче.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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