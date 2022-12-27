2022 год оказался богатым на громкие судебные процессы. Приговоры получили советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, признанный виновным в госизмене, депутат Госдумы Вадим Белоусов, получивший крупнейшую взятку в истории России, американская баскетболистка Бриттни Грайнер, обмененная на российского бизнесмена Виктора Бута, калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, убившие младенца, и многие другие. О тех, чьи судьбы в уходящем году решало российское правосудие, и о подробностях их уголовных дел — вспомнила «Лента.ру».