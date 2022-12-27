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Декабрь. Совладельцы компании «Сумма» братья Магомедовы. 19 и 18 лет лишения свободы за хищение из бюджета 11 миллиардов рублей. 1 декабря Мещанский суд Москвы приговорил к длительным срокам совладельцев компании «Сумма» братьев Магомедовых по делу о хищении из бюджета 11 миллиардов рублей при реализации государственных проектов в 2010-2016 годах. Зиявудин Магомедов получил 19 лет лишения свободы, а его брат Магомед — 18 лет. Миллиардеров из списка Forbes признали виновными в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве с целью хищения бюджетных средств. Эти средства были выделены государством на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, строительство железнодорожной линии Кызыл — Курагино, строительство «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге и стадиона «Калининград» к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, а также на поставку оборудования для подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС. Кроме того, суд взыскал с Магомедовых 3,6 миллиарда рублей, а также конфисковал акции транспортной группы Fesco и другие активы, причем принадлежавшие не только осужденным, но и их родственникам. Параллельно Генпрокуратура добилась взыскания с братьев 750 миллионов долларов, полученных ими коррупционным путем, — второй иск на 150 миллионов долларов в настоящее время рассматривается судом.