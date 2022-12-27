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40 минут назад

Аферисты обманули в Москве 50 человек на продаже иномарок

Мир24иещё 3

Московская полиция задержала двоих подозреваемых в мошенничестве под видом продажи иномарок. Обманутыми оказались 50 человек на общую сумму более чем 50 миллионов рублей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного управления МВД.

Аферисты обманули в Москве 50 человек на продаже иномарок
Фото:  МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Как отмечается, злоумышленники организовали компанию по продаже автомобилей, предлагая клиентам помощь в покупке машин за рубежом. Мошенники выясняли предпочтения потенциальных покупателей, заключали с ними договор и брали предоплату – 1 миллион рублей.

Для видимости работы фирмы сообщники оставались на связи с клиентами, убеждая их, что машина найдена и в скором времени будет доставлена в Россию. Однако на самом деле деньги шли на оплату аренды и рекламу, а также на покупку элитных автомобилей «для использования в интересах соучастников».

«Полицейскими в паркинге на севере Москвы установлено местонахождение 24 автомобилей, купленных на деньги клиентов. Обнаруженные машины изъяты... По предварительным данным, общий ущерб 50 потерпевшим превысил 50 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела. Один мужчина арестован, другой находится под домашним арестом.

Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал об основных уловках мошенников перед Новым годом. Гражданам рекомендуют обдумывать каждое действие и не вступать в разговор с незнакомцами.

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