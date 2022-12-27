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31 минуту назад

Под Волгоградом наркоман покусал полицейского

Газета.Ruиещё 2

В Волгоградской области перед судом предстанет 43-летний житель Котельниково, который покусал полицейского во время составления административного протокола. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Под Волгоградом наркоман покусал полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 27 октября текущего года на улице Кирова. Увидев пьяного россиянина, сотрудник ППС стал составлять на него протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. В ходе заполнения документов неадекватный мужчина набросился на полицейского и укусил его за руку.

Дебошир был задержал, позже в его доме обнаружили коноплю общей массой 115,88 грамма. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконное приобретение и хранение частей растений, содержащих наркотические средства».

«Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Котельниковский районный суд Волгоградской области. Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что на Алтае мужчина заставил собаку укусить сотрудника полиции и попал под следствие.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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