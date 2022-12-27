Задержаны подозреваемые в расстреле семьи в Макеевке

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке в Донецкой народной республике. Об этом сообщила в пресс-службе МВД ДНР.
В ведомстве отметили, что сообщение о том, что в одном из домов убиты восемь человек, четверо из которых дети, поступило в полицию 26 декабря в 21.15. При этом со двора была украдена машина Skoda.
«По подозрению в совершении преступления по "горячим следам" задержаны троих ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», - пояснили в пресс-службе МВД.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит высшая мера наказания.
Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров объявил о введении в городе плана «Перехват» из-за убийства семьи из восьми человек. Четверым убитым детям было от одного года до девяти лет.