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23 минуты назад

Мужчина на кресле зацепился за автомобиль и проехался по Новосибирску

Газета.Ru

Мужчина с помощью троса привязал старое кресло к "Жигулям" и проехался по Новосибирску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Ордынском шоссе. Судя по видео, автомобиль, который тянет за собой кресло, едет со скоростью не менее 50 км/час. Мужчина на кресле то встает, то садится для того, чтобы посмотреть сообщения в смартфоне.

Отмечается, что поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем. Сейчас "пассажира" кресла и водителя автомобиля разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что на МКАД загорелся врезавшийся в самосвал автомобиль Hyundai Solaris. Погибли два человека.

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