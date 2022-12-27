Мужчина на кресле зацепился за автомобиль и проехался по Новосибирску

Мужчина с помощью троса привязал старое кресло к "Жигулям" и проехался по Новосибирску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Ордынском шоссе. Судя по видео, автомобиль, который тянет за собой кресло, едет со скоростью не менее 50 км/час. Мужчина на кресле то встает, то садится для того, чтобы посмотреть сообщения в смартфоне.

Отмечается, что поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем. Сейчас "пассажира" кресла и водителя автомобиля разыскивает полиция.