В Макеевке объявили план «Перехват» из-за расстрела семьи

Мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров объявил о введении в городе плана «Перехват» из-за убийства семьи из восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вечером 26 декабря неизвестные расстреляли в Макеевке цыганскую семью.

Были убиты восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте от одного года до девяти лет, передает ТАСС со ссылкой на городские власти.

СМИ писали, что убийцы были вооружены автоматами и скрылись с места преступления на автомобиле Skoda.