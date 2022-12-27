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17 минут назад

В Макеевке объявили план «Перехват» из-за расстрела местной семьи

Мария Иванова

Мэр Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров объявил о введении в городе плана «Перехват» из-за убийства семьи из восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В Макеевке объявили план «Перехват» из-за расстрела семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 26 декабря неизвестные расстреляли в Макеевке цыганскую семью.

Были убиты восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте от одного года до девяти лет, передает ТАСС со ссылкой на городские власти.

СМИ писали, что убийцы были вооружены автоматами и скрылись с места преступления на автомобиле Skoda.

В администрации Макеевки заявили, что целью убийц было ограбление семьи.

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