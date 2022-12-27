В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
46 минут назад

На Камчатке мужчина запер пятерых молодых людей в гараже и пытал их

Газета.Ruиещё 2

На Камчатке ранее судимого 34-летнего местного жителя признали виновным в незаконном лишении свободы, вымогательстве, угрозах убийством и причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Россиянин запер пятерых молодых людей в гараже и пытал их
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установлено, что в октябре 2021 года россиянин заманил в свой гараж двоих молодых людей 18 и 19 лет, а также троих несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Там злоумышленник удерживал их более часа, требуя сознаться в распространении наркотиков. Двоих совершеннолетних он по очереди избивал металлической трубой.

Молодые люди испугались и решили «сознаться» в преступлениях. Тогда подсудимый потребовал у них млн рублей и авто, которые они якобы заработали на распространении запрещенных веществ. Спустя некоторое время россиянам удалось обмануть мужчину и сбежать.

Спустя день обвиняемый повторил свои действия в отношении еще одного 17-летнего подростка.

«При этом он высказывал подростку угрозу убийством, применяя методы устрашения, а также избивая его металлической трубой, что повлекло причинение вреда здоровью средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил россиянина к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что двое 15-летних подростков до смерти избили мужчину битой в Твери.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители