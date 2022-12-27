Россиянин запер пятерых молодых людей в гараже и пытал их

На Камчатке ранее судимого 34-летнего местного жителя признали виновным в незаконном лишении свободы, вымогательстве, угрозах убийством и причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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Установлено, что в октябре 2021 года россиянин заманил в свой гараж двоих молодых людей 18 и 19 лет, а также троих несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Там злоумышленник удерживал их более часа, требуя сознаться в распространении наркотиков. Двоих совершеннолетних он по очереди избивал металлической трубой.

Молодые люди испугались и решили «сознаться» в преступлениях. Тогда подсудимый потребовал у них млн рублей и авто, которые они якобы заработали на распространении запрещенных веществ. Спустя некоторое время россиянам удалось обмануть мужчину и сбежать.

Спустя день обвиняемый повторил свои действия в отношении еще одного 17-летнего подростка.

«При этом он высказывал подростку угрозу убийством, применяя методы устрашения, а также избивая его металлической трубой, что повлекло причинение вреда здоровью средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил россиянина к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.