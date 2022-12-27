В Санкт-Петербурге годовалая девочка умерла из-за батарейки

В Купчино на юге Санкт-Петербурга годовалая девочка проглотила круглую батарейку от игрушки и умерла. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, ребенка забрали из квартиры в тяжелом состоянии. Девочка проживала там с родителями — гражданами Узбекистана, 23-летней матерью, не состоящей на миграционном учете, и 26-летним отцом, который находится в России легально.

Медики допустили, что ребенок проглотил батарейку от игрушки около трех месяцев назад. По факту случившегося сотрудники прокуратуры организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Волгограде годовалая девочка проглотила батарейку, та находилась в ее организме пять дней. Годовалую пациентку доставили в детское реанимационное отделение, где провели сложную операцию и достали батарейку.