В Екатеринбурге преподаватель Уральского финансово-юридического колледжа подрался со студентом. Поводом для потасовки стало то, что подросток якобы матерился в аудитории. Часть конфликта попала на видео, кадры опубликовал портал Е1.

В ролике видно, как взрослый россиянин на повышенных тонах общается со студентом. Педагог толкает мальчика, угрожает ему и при этом материться. После этого подросток интересуется, в чем же он виноват, если мужчина позволяет себе грубо выражаться.

«Куда вы меня тащите? Ты че меня трогаешь вообще?» — цитирует сайт Е1 пострадавшего студента. «Ты че на "ты" разговариваешь? Малолетка», — говорит преподаватель колледжа.

Под конец потасовки мужчина посоветовал подростку «обзавестись намордником» и вернулся на занятие.

Позже выяснилось, что руководство Уральского финансово-юридического колледжа знает о конфликте. Они пообещали во всем разобраться и подтвердили, что участвующий в потасовке преподаватель действительно у них работает. Кроме того, в МВД по Екатеринбургу готовы уточнить информацию, обращался ли кто-то из пострадавших в полицию, передает Ura.ru.