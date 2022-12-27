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1 час назад

В новом российском регионе расстреляли большую семью с детьми

Секрет Фирмыиещё 9

В Макеевке (ДНР) расстреляли цыганскую семью из восьми человек. Об этом рассказали в местной городской администрации. Стреляли, предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей. Самый младший из них — годовалый ребёнок. На месте трагедии работают силовики. Причины произошедшего уточняются. Уже появился список погибших.

В Макеевке расстреляли семью из восьми человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла в Червоногвардейском районе города. Преступники скрылись на «Шкоде». Их ищут.

Предварительный список погибших при расстреле в цыганском квартале Макеевки:

Сергей Петрович, 17.05.2001;

Рада Сергеевна, 12.03.1994;

Фая Сергеевна;

Яна Николаевна, 02.02.1994;

Марк Петрович, 2002 года рождения;

один ребёнок, примерно 10 лет;

два подростка, примерно 14 лет.

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок написал, что семью из автоматов расстреляла группа вооружённых лиц. Он заявил, что все добиты выстрелами в голову. «Других подробностей пока нет», — отметил журналист.

Ранее в российском регионе мать убила троих детей. Она решила, что в них вселились бесы.

Происшествия,Юрий Котенок,
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