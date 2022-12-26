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20 минут назад

Илью Яшина* этапировали из московского СИЗО

Елена Прошина

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что осужденного за фейки о российской армии бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан физлицом-иноагентом в России) этапировали из столичного СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Илью Яшина* этапировали из московского СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Илья Яшин этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве», – сообщил Мельников.

Он также добавил, что Яшин был этапирован из СИЗО до вступления решения суда в законную силу, и такая практика не является редкостью. Кроме того, Мельников заявил, что правозащитники навещали осуждённого дважды, и никаких жалоб на условия содержания в СИЗО от Яшина не поступало.

9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии.

Происшествия,Алексей Мельников,Илья Яшин,ФСИН,
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