Илью Яшина* этапировали из московского СИЗО

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что осужденного за фейки о российской армии бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан физлицом-иноагентом в России ) этапировали из столичного СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Илья Яшин этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве», – сообщил Мельников.

Он также добавил, что Яшин был этапирован из СИЗО до вступления решения суда в законную силу, и такая практика не является редкостью. Кроме того, Мельников заявил, что правозащитники навещали осуждённого дважды, и никаких жалоб на условия содержания в СИЗО от Яшина не поступало.