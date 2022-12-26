В Воронеже пенсионер, проломивший череп 9-летнему мальчику, избежал колонии

В Воронеже суд вынес приговор 66-летнему местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России .

Следствием было установлено, что 8 июня несколько детей бегали по крышам гаражей. Пенсионер, владевший одним из этих гаражей, разозлился в связи с поведением несовершеннолетних и стал ругаться, бросив в сторону детей камень, который попал в голову 9-летнему мальчику.