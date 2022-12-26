В Воронеже пенсионер, проломивший череп 9-летнему мальчику, избежал колонии

В Воронеже суд вынес приговор 66-летнему местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Инцидент произошел летом 2021 года.
Следствием было установлено, что 8 июня несколько детей бегали по крышам гаражей. Пенсионер, владевший одним из этих гаражей, разозлился в связи с поведением несовершеннолетних и стал ругаться, бросив в сторону детей камень, который попал в голову 9-летнему мальчику.
Врачи диагностировали у пострадавшего перелом кости черепа и ушиб головного мозга.
Подсудимый в ходе следственных действий заявлял, что хотел лишь припугнуть детей.
Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.