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21 минуту назад

В Воронеже пенсионер, проломивший череп 9-летнему мальчику, избежал колонии

Газета.Ru

В Воронеже суд вынес приговор 66-летнему местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В Воронеже пенсионер, проломивший череп 9-летнему мальчику, избежал колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел летом 2021 года.

Следствием было установлено, что 8 июня несколько детей бегали по крышам гаражей. Пенсионер, владевший одним из этих гаражей, разозлился в связи с поведением несовершеннолетних и стал ругаться, бросив в сторону детей камень, который попал в голову 9-летнему мальчику.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом кости черепа и ушиб головного мозга.

Подсудимый в ходе следственных действий заявлял, что хотел лишь припугнуть детей.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Происшествия,Следственный комитет,
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