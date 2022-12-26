Появились подробности о состоянии Рогозина

Бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину , получившему ранение в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке , провели операцию по удалению осколка из шейного позвонка. Она прошла успешно. Об этом «РИА Новости» сообщил его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — приводятся в материале слова помощника Рогозина.

Напомним, что Рогозин получил ранение в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где он принимал участие во встрече 22 декабря. Его госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону отказались оперировать экс-главу «Роскосмоса» из-за ее сложности. Рогозина транспортировали в Москву, где и провели операцию.