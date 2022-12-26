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27 минут назад

Появились подробности о состоянии Рогозина

Елена Прошина

Бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, получившему ранение в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, провели операцию по удалению осколка из шейного позвонка. Она прошла успешно. Об этом «РИА Новости» сообщил его помощник.

Появились подробности о состоянии Рогозина
Фото: роскосмос роскосмос

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — приводятся в материале слова помощника Рогозина.

Рогозин сообщил о попадании под обстрел ВСУ

Напомним, что Рогозин получил ранение в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где он принимал участие во встрече 22 декабря. Его госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону отказались оперировать экс-главу «Роскосмоса» из-за ее сложности. Рогозина транспортировали в Москву, где и провели операцию.

Помимо него при обстреле также пострадали премьер-министр ДНР Виталий Хоценко и еще три человека. Помощник Рогозина Михаил Бридасов погиб.

Происшествия,Виталий Хоценко,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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