Российский учитель ОБЖ совратил 15-летнюю школьницу

В Челябинске 50-летний учитель ОБЖ совратил 15-летнюю школьницу. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района. Россиянин работает в учебном заведении шесть лет.

Отмечается, что в полицию обратилась мать девочки, когда узнала о домогательствах со стороны педагога. По факту случившегося возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания (ИВС).