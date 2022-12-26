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16 минут назад

Российский учитель ОБЖ совратил 15-летнюю школьницу

Lenta.ru

В Челябинске 50-летний учитель ОБЖ совратил 15-летнюю школьницу. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российский учитель ОБЖ совратил 15-летнюю школьницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района. Россиянин работает в учебном заведении шесть лет.

Отмечается, что в полицию обратилась мать девочки, когда узнала о домогательствах со стороны педагога. По факту случившегося возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ранее стало известно, что в Подольске тренера по теннису арестовали за изнасилование малолетних учениц.

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