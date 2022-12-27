В Одесской области произошли взрывы

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Кроме того, предупредительные сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. 25 декабря воздушная тревога во всех украинских регионах была объявлена дважды.