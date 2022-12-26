В Чите полиция оштрафовала Деда Мороза

«Вечером 26 декабря в Чите на улице Новобульварная сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Toyota с прицепом, оборудованным в виде саней Деда Мороза. В прицепе находился мужчина в костюме Деда Мороза и несовершеннолетний пассажир. Водитель привлечен к ответственности за нарушение требований к перевозке детей», – рассказали в пресс-службе.