В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
30 минут назад

В Чите полиция оштрафовала Деда Мороза

Елена Прошина

В пресс-службе УМВД по Забайкалью рассказали, что полицейские Читы оштрафовали водителя автомобиля с прицепом в виде саней Деда Мороза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что штраф был выписан за нарушение правил перевозки детей.

«Вечером 26 декабря в Чите на улице Новобульварная сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Toyota с прицепом, оборудованным в виде саней Деда Мороза. В прицепе находился мужчина в костюме Деда Мороза и несовершеннолетний пассажир. Водитель привлечен к ответственности за нарушение требований к перевозке детей», – рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что причиной штрафа послужила перевозка людей вне кабины автомобиля.

Ранее стало известно, что Деда Мороза также ограбили в Санкт-Петербурге.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители