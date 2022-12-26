В Чите полиция оштрафовала Деда Мороза

В пресс-службе УМВД по Забайкалью рассказали, что полицейские Читы оштрафовали водителя автомобиля с прицепом в виде саней Деда Мороза. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что штраф был выписан за нарушение правил перевозки детей.
«Вечером 26 декабря в Чите на улице Новобульварная сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Toyota с прицепом, оборудованным в виде саней Деда Мороза. В прицепе находился мужчина в костюме Деда Мороза и несовершеннолетний пассажир. Водитель привлечен к ответственности за нарушение требований к перевозке детей», – рассказали в пресс-службе.
Там также добавили, что причиной штрафа послужила перевозка людей вне кабины автомобиля.
Ранее стало известно, что Деда Мороза также ограбили в Санкт-Петербурге.