В Ялте объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации

Власти Крыма объявили угрозу техногенной чрезвычайной ситуации в акватории Ялтинского морского порта из-за продолжающегося наноса грунта, скопившегося после ливней.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы Крыма.
«Отнести ситуацию, сложившуюся в акватории... к угрозе техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в результате образования наноса грунта, скопившегося вследствие штормовой погоды, ливневых дождей и представляющего угрозу для судоходства, а также повторного затопления центральной части города Ялты», — говорится в документе.
Ранее в Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение из-за вероятного ухудшения погодных условий 27 декабря.