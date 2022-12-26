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1 час назад

Власти Крыма объявили угрозу техногенной ЧС в порту Ялты

RT на русскомиещё 3

Власти Крыма объявили угрозу техногенной чрезвычайной ситуации в акватории Ялтинского морского порта из-за продолжающегося наноса грунта, скопившегося после ливней.

В Ялте объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы Крыма.

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«Отнести ситуацию, сложившуюся в акватории... к угрозе техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в результате образования наноса грунта, скопившегося вследствие штормовой погоды, ливневых дождей и представляющего угрозу для судоходства, а также повторного затопления центральной части города Ялты», — говорится в документе.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение из-за вероятного ухудшения погодных условий 27 декабря.

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