В Ялте объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации

«Отнести ситуацию, сложившуюся в акватории... к угрозе техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в результате образования наноса грунта, скопившегося вследствие штормовой погоды, ливневых дождей и представляющего угрозу для судоходства, а также повторного затопления центральной части города Ялты», — говорится в документе.