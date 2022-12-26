В акватории Невы в Петербурге обнаружили пятна нефтепродуктов

Следы нефтепродуктов были обнаружены в акватории Невы в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной появления пятен могла стать нештатная ситуация на сетях Выборгской ТЭЦ-17, сообщило в понедельник Северо-Западное управление Росприроднадзора.

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"Согласно предварительной информации, полученной от Выборгской ТЭЦ-17, причиной появления пятен нефтепродуктов на акватории Невы утром 26 декабря мог стать дефект трубной системы маслоохладителя", - говорится в сообщении.

Специалисты организовали отбор проб в контрольных колодцах для проверки, также произведен забор природной воды в реке для определения превышений концентраций нефтепродуктов. Аварийная городская служба продолжает работы по ликвидации загрязнения в районе Свердловской набережной, 20, акваторию обрабатывают активной пеной.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ТГК-1, система экологического мониторинга Выборгской ТЭЦ зафиксировала наличие нефтепродуктов в выпуске коллектора в Неву. Источник загрязнения уже устранен, ситуация не повлияла на работу ТЭЦ.