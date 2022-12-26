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1 час назад

Житель Воронежа два года избивал и морил голодом малолетних детей жены

Газета.Ru

В Воронеже 43-летнего местного жителя признали виновным в истязании малолетних дочери и сына его супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Житель Воронежа два года избивал и морил голодом малолетних детей жены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Установлено, что с июня 2019 года по июль 2021 года пьяный россиянин систематически избивал своих падчерицу и пасынка в квартире, где, помимо него и двоих несовершеннолетних, проживала его жена и их общий ребенок. Кроме прочего, мужчина морил детей голодом и неоднократно оставлял их без присмотра. Свои действия подсудимый объяснил «воспитанием».

«В ходе предварительного следствия мужчина вину признал частично, утверждая, что применял силу лишь в воспитательных целях», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате суд приговорил россиянина к трем годам колонии общего режима, а также обязал его выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Происшествия,Следственный комитет,
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