В кабинете главы Росавиации провели обыск

Силовые службы провели обыск в кабинете главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным издания, одной из причин обыска стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Указывается, что 27-летняя чиновница заняла эту должность несколько месяцев назад и сейчас подозревается в получении взятки.

Shot добавляет, что сама Кочерова отказалась комментировать информацию о расследовании.