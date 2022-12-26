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43 минуты назад

В кабинете главы Росавиации провели обыск

Lenta.ruиещё 5

Силовые службы провели обыск в кабинете главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В кабинете главы Росавиации провели обыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, одной из причин обыска стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Указывается, что 27-летняя чиновница заняла эту должность несколько месяцев назад и сейчас подозревается в получении взятки.

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Shot добавляет, что сама Кочерова отказалась комментировать информацию о расследовании.

В июле Shot заявлял, что Нерадько госпитализирован со множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. В ведомстве сообщали, что он находится на больничном и проходит реабилитацию.

Происшествия,Александр Нерадько,Росавиация,
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