Масштабный пожар на складе в Новосибирске ликвидировали

К 15:22 по московскому времени открытое горение на складе в Новосибирске удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре в складском двухэтажном здании по улице 2-я Станционная, 30 поступило в 16:58 по местному времени. Известно, что внутри помещений хранилась продукция для полиграфической печатной и иной продукции.

В тушении пожара принимали участие 75 человек и 23 единицы техники. Кроме того в работах задействовали пожарный поезд. По предварительным данным, площадь возгорания составила 1875 квадратных метров. К моменту прибытия на место пожарных произошло полное обрушение конструкций склада.

«В 19:22 (по местному времени) объявлена ликвидация открытого горения в двухэтажном здании из сэндвич-панелей», — говорится в тексте.