В Коми локализовали пожар в нефтяной шахте

Возгорание локализовали в нефтяной шахте в поселке Ярега в Республике Коми, где из-за задымления эвакуировали 56 горняков, сообщили во вторник в республиканском главке МЧС.

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"По состоянию на 03:30 возгорание в нефтнешахте №3 локализовано. <…> Работают два отделения Ярегского военизированного горноспасательного взвода (14 человек) и вспомогательная горноспасательная команда (33 человека)", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий пожара привлекли силы и средства Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 68 человек и семи единиц техники, в том числе от МЧС - 31 человек и пять единиц техники.

Задымление произошло днем 26 декабря в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 "Яреганефть". Как рассказал в своем видеообращении глава республики Владимир Уйба, сработал датчик оксида углерода, после чего персонал в полном составе подняли на поверхность. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.