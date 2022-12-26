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44 минуты назад

На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление

RT на русском

На нефтедобывающей шахте в посёлке Ярега республики Коми произошло задымление, к месту направляются спасатели, сообщает ГУ МЧС по региону.

На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление
Фото: ТАССТАСС

«В 14:55 26.12.2022 года в нефтешахте №3 НШПП «Яреганефть» (нефтешахтное производственное предприятие) (п. Ярега МОГО «Ухта») задымление в уклонном блоке 2Т-4», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия отправлены два отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна.

28 октября шахта «Юбилейная» в Кемеровской области приостановила добычу угля после пожара.

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