На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление

На нефтедобывающей шахте в посёлке Ярега республики Коми произошло задымление, к месту направляются спасатели, сообщает ГУ МЧС по региону.
«В 14:55 26.12.2022 года в нефтешахте №3 НШПП «Яреганефть» (нефтешахтное производственное предприятие) (п. Ярега МОГО «Ухта») задымление в уклонном блоке 2Т-4», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия отправлены два отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна.
28 октября шахта «Юбилейная» в Кемеровской области приостановила добычу угля после пожара.