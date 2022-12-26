Россиянка задушила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»

Жительница Екатеринбурга убила троих детей, она посчитала, что в них «вселились бесы». Как сообщает «КП-Екатеринбург», она сама призналась в убийстве, рассказав об этом родственникам.

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Женщина расправилась с 10-летним и 15-летним сыновьями, а также с пятимесячной дочерью. По предварительной информации, она задушила их проводом.

«Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», — рассказал источник издания.

По словам жильцов дома, отец погибших детей работал в силовых структурах — известно, что два года назад он вышел на пенсию. Сейчас в обстоятельствах убийства разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в ноябре в Москве женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11 этаже. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, она умерла в реанимации. Сама женщина также попала в больницу — предположительно, она отравилась лекарствами.