Россиянка задушила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»

Жительница Екатеринбурга убила троих детей, она посчитала, что в них «вселились бесы». Как сообщает «КП-Екатеринбург», она сама призналась в убийстве, рассказав об этом родственникам.
Женщина расправилась с 10-летним и 15-летним сыновьями, а также с пятимесячной дочерью. По предварительной информации, она задушила их проводом.
«Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», — рассказал источник издания.
По словам жильцов дома, отец погибших детей работал в силовых структурах — известно, что два года назад он вышел на пенсию. Сейчас в обстоятельствах убийства разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что в ноябре в Москве женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11 этаже. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, она умерла в реанимации. Сама женщина также попала в больницу — предположительно, она отравилась лекарствами.
Позднее преступнице предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка. Чертановский суд Москвы избрал для нее меру пресечения в виде ареста на два месяца. Женщина не возражала против ареста и признала свою вину.