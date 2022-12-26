Российский депутат погиб во время отдыха в Индии

В Индии умер председатель комитета по аграрной политике законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Об этом сообщает РБК.

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О смерти российского туриста сообщил индийский телеканал NDTV. Отмечается, что четыре российских туриста вместе со своим гидом заселились в отель в районе Раягада штата Одиша 21 декабря. На следующий день в своем номере был найден мертвым один из россиян. А уже 25 декабря из-за падения с третьего этажа отеля скончался Павел Антов. Информацию о смерти депутат подтвердил руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Картухин.

Предполагается, что умерший попутчик Антова — вероятно, 61-летний предприниматель из Йошкар-Олы Владимир Быданов. По словам генконсула России в Калькутте Алексея Идамкина, полиция и генконсульство не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян. Он уточнил, что расследование по делу первого умершего завершено, его тело кремировано. Причины смерти дипломат не назвал.