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15 минут назад

Прокуратура в сентябре отказала МЧС в проверке приюта в Кемерове

ТАСС

Районная прокуратура Кемерова в сентябре отказала инспектору МЧС в согласовании проверки социального приюта, где при пожаре в ночь на 24 декабря погибли 22 человека, не найдя для нее оснований. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Прокуратура в сентябре отказала МЧС в проверке приюта в Кемерове
Фото: ТАССТАСС

В феврале внеплановую проверку проводила прокуратура, во время которой были выявлены нарушения, но о принятых мерах прокуратура не ответила. В связи с этим МЧС стало добиваться проведения внеплановых мероприятий.

"2 сентября Государственный пожарный надзор направил обращение в прокуратуру с просьбой согласовать инспекционный визит в отношении приюта. Прокуратура в этом отказала из-за отсутствия оснований для него", - сказал собеседник агентства.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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