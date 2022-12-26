Прокуратура в сентябре отказала МЧС в проверке приюта в Кемерове

Районная прокуратура Кемерова в сентябре отказала инспектору МЧС в согласовании проверки социального приюта, где при пожаре в ночь на 24 декабря погибли 22 человека, не найдя для нее оснований. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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В феврале внеплановую проверку проводила прокуратура, во время которой были выявлены нарушения, но о принятых мерах прокуратура не ответила. В связи с этим МЧС стало добиваться проведения внеплановых мероприятий.