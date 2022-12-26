В Зеленограде началась эвакуация больницы из-за задымления

В больнице имени Кончаловского в Зеленограде эвакуировали пациентов и персонал из-за короткого замыкания в подвале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, что 23 декабря в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. Огонь разгорелся на седьмом этаже в крыле общежития, в помещении для хранения бронежилетов — в МЧС сообщали, что огонь возник в шкафу для хранения противогазов. Возгорание удалось оперативно локализовать на площади в четыре квадратных метра, а после ликвидировать.