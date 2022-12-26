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36 минут назад

Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде

Никита Бородкин

В больнице имени Кончаловского в Зеленограде эвакуировали пациентов и персонал из-за короткого замыкания в подвале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Зеленограде началась эвакуация больницы из-за задымления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 23 декабря в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. Огонь разгорелся на седьмом этаже в крыле общежития, в помещении для хранения бронежилетов — в МЧС сообщали, что огонь возник в шкафу для хранения противогазов. Возгорание удалось оперативно локализовать на площади в четыре квадратных метра, а после ликвидировать.

Позднее в Росгвардии рассказали, что причиной происшествия стала неисправность проводки. Неполадка была устранена, пострадавших в инциденте нет.

Происшествия,Росгвардия,
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