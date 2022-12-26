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23 минуты назад

Журналист Христо Грозев объявлен в розыск

Елена Прошина

МВД объявило в розыск болгарского журналиста издания Bellingcat* Христо Грозева. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналиста Христо Грозева объявили в розыск
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте министерства.

По какой именно статье разыскивается Грозев, не уточняется.

Христо Грозев известен как журналист-расследователь издания Bellingcat, признанного СМИ-иноагентом в РФ.

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова. Он также разыскивается по статье УК РФ.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.

Происшествия,Христо Грозев,Андрей Караулов,Минюст России,
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