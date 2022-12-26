Журналиста Христо Грозева объявили в розыск

МВД объявило в розыск болгарского журналиста издания Bellingcat* Христо Грозева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке на сайте министерства.
По какой именно статье разыскивается Грозев, не уточняется.
Христо Грозев известен как журналист-расследователь издания Bellingcat, признанного СМИ-иноагентом в РФ.
Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова. Он также разыскивается по статье УК РФ.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.